أصدرت محكمة النقض المصرية حكما قضائيا من الدائرة التجارية برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي وعضوية كل من المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد ومحمد أيمن سعد الدين عباس محمد، ومجدي إبراهيم عبدالصمد مسعود، وأسامة علي أنور رجب، في الطعن رقم 13733 لسنة 87 تجاري، المرفوع من كريم الدين احمد عبدالفتاح حسن نجل المستشار احمد عبدالفتاح مالك شقة الزمالك التي تم الحجر عليها قبل فترة بداعي احتوائها على مقتنيات قيمة.



وقضى الحكم بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين فيما بينهما بأداء مبلغ 2.33 مليون جنيه محل عقد الاتفاق المؤرخ 27/12/2009 وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 16/8/2015 وحتى تمام السداد، لصالح كريم الدين احمد عبدالفتاح حسن.



وقد تضمن الحكم ان كريم الدين يداين المطعون ضدهم بسداد قيمة الدين، الذي قام كريم الدين بسداده من حسابه البنكي وماله الخاص بناء على طلبهم لشراء وحدة سكنية على النيل بمنطقة الزمالك من الشركة المالكة (المطعون ضدها الرابعة)، وذلك لعدم توافر السيولة النقدية لديهم، على ان يلتزموا جميعا بالسداد حال توافر السيولة، بما يجعل ذمتهم جميعا مشغولة بالمبلغ المطالب به، والذي قام الطاعن (كريم الدين) بأدائه للشركة المالكة بموجب 3 شيكات محررة لصالحها من حسابه البنكي وماله الخاص، وإذ امتنعوا عن سداده، فصدر حكم محكمة النقض بأداء مبلغ الدين.