الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دخل نادي السد القطري في منافسة قوية مع مواطنه الريان للتعاقد مع المدرب الجنوب الإفريقي السابق للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الكروي في الموسم الجديد 2022-2023، ليكون خلفا للإسباني خافيير غارسيا الذي انتهى تعاقده مع نادي السد بنهاية الموسم الماضي، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي الريان للتعاقد مع موسيماني ليحل بديلا للمدرب التشيلي لمنتخب قطر الأولمبي نيكولاس كوردوفا الذي تولى مهمة تدريب الريان بشكل مؤقت خلفا للفرنسي لوران بلان الذي تم إنهاء تعاقده منتصف الموسم الماضي بالتراضي.



وكان موسيماني أنهى تعاقده مع النادي الأهلي بالتراضي بعد خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي 0-2.