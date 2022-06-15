استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان ظهر أمس الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، حيث ترأس الجانب الكويتي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وعن الجانب الفنزويلي الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس وكبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية البوليفارية.



ونقل الخالد إلى الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنياتهما له بدوام الصحة والعافية ولشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة المزيد من التطور والنماء. هذا، وحمل الرئيس موروس سمو الشيخ صباح الخالد تحياته وتقديره إلى صاحب السمو، وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية فنزويلا البوليفارية بما يخدم مصالحهما وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



هذا، وأقام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف الرئيس الدستوري موروس والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وكان الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة قد استقبل في مقر إقامته بقصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، واستقبل أيضا الأمين العام لمنظمة الأوپيك هيثم الغيص. حضر المقابلات رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن. هذا، وغادر الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس، وحرمه النائب في الجمعية الوطنية الفنزويلية سيليا ادالة مادورو والوفد الرسمي المرافق له البلاد عصر أمس بعد زيارة رسمية.



وكان في وداعه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.