جددت الكويت دعمها للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد حجي يوم أمس الأول أمام اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في البند الخاص بالصحراء.

وأكد حجي الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء، معربا عن تمنياته برؤية الحل في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.

وجدد دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه والتي يسرت انعقاد اجتماعي المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء في شهري ديسمبر 2018 ومارس 2019.

ورحب بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في الاجتماعين امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيدا بأجواء الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كل الأطراف المعنية بقضية الصحراء.

وأشار إلى دعم الكويت للزخم الإيجابي الذي تولد من المائدة المستديرة الأولى والثانية لاعتبارهما السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.