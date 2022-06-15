أعربت سفيرة جامعة الدول العربية بروما ايناس مكاوي أمس الثلاثاء مساندة المجموعة العربية للمرشح الكويتي لتولي رئاسة منظمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) د.خالد مهدي ودعم انتخابه. جاء ذلك في بيان لسفارتنا بروما تلقت نسخة منه (كونا) خلال لقاء السفيرة مكاوي مع سفير الكويت بروما الشيخ عزام مبارك الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة (فاو) م.يوسف جحيل برفقة د.خالد مهدي وذلك ضمن جهود السفير الديبلوماسية لحشد الدعم الدولي للمرشح الكويتي.

وذكر البيان أن سفيرة الجامعة العربية عبرت عن تأييد الجامعة القوي للمرشح العربي الوحيد لمنصب رئيس (ايفاد) والذي يحظى بدعم دول المجموعة العربية باعتباره المرشح الأجدر والمناسب لهذه المسؤولية الدولية.

كما نوهت باجتماع د.مهدي الناجح مع ممثلي مجموعة اقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا الذي أبرز الكفاءة بخبراته الواسعة في مضمار التنمية والادارة التي تتطلبها التحديات الهائلة بالنسبة للتنمية المستدامة في هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها على البلدان العربية وخاصة المناطق الريفية منها.

من جانبه، ثمن الشيخ عزام الصباح جهود السفيرة مكاوي والدور النشط والفعال الذي تبذله بعثة الجامعة العربية في روما في تنسيق الجهود العربية المهمة من أجل دعم ترشيح د. خالد مهدي الذي يعبر عن رؤية وتطلعات الدول العربية لتعميق دور الصندوق في خدمة أهداف التنمية. ومن المقرر أن يجري في 7 يوليو المقبل انتخاب رئيس (ايفاد) الجديد والسابع من بين أربعة مرشحين عن الكويت واسبانيا والهند وكينيا وذلك خلال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظي الصندوق الذي يضم في عضويته 19 دولة عربية تحوز 10.67% من أصوات المجلس.