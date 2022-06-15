قام البروفيسور جمال حرفوش من المركز الأكاديمي للأبحاث البرازيلي ـ دائرة المعارف بمنح الدكتوراه الفخرية إلى 3 شخصيات على مستوى العالم لدعمهم الأشخاص ذوي الإعاقة عالميا وداخل وخارج نطاق بلدهم وهم:



٭ إلهام عوني عثمان عبد الجواد من دولة فلسطين لجهودها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتبنيها مشاريع الوقفية لذوي الإعاقة، ومنحها الدكتوراه الفخرية ولقب سفيرة السلام في العالم.



٭ حنان منصور المضاحكة من الكويت، لدعمها ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة أنحاء العالم وبالأخص دعم الأطفال ذوي الإعاقة الفلسطينيين لزراعة القوقعة.



٭ فيصل الياقوت من الكويت من صندوق إعانة المرضى الكويتي لدعمهم لمشاريع زراعة القوقعة للفلسطينيين ودعم ذوي الإعاقة في أنحاء العالم.



وكان المركز قد تابع الإنجازات مع الحالات الخاصة في أنحاء العالم وخاصة في فلسطين ارض المقاومة، ويرى المركز ان منح هذه الشهادات هو تكريم معنوي لأشخاص قاموا بخدمة أحوج الفئات الإنسانية دون غاية او مصلحة شخصية، وان المحرك لتقديمهم العون هو الحس الإنساني العالي لدى الشخصيات المكرمة.