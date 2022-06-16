twitter facebook whatsapp viber telegram email عائلة كمال احتفلوا بتخرج محمد جاسم الخميس 2022/6/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1768 A+ A- استمع مصطفى جمعة وعبدالوهاب النقي ود.حسن كمال ود.ناصر الصانع ود.حسن جوهر وعدد من المهنئين للزميل جاسم كمال وولده محمد كمال (زين علام)الزميل عدنان الراشد مهنئا العم يوسف كمال والخريج محمد كمالمحمد جاسم كمالأحمد لاري مباركا للزميل جاسم كمال ونجله محمدد.حسن جوهر مهنئاالزميل عبدالرحمن العليان يباركعلي مندني وعبدالعزيز عاشور يباركانالزملاء كامل الشمري ومؤنس المردي وسلمان العنيزان وطلال دشتي وعلي عباس يهنئونجانب من المهنئينالفريق م.محمود الدوسري مهنئالقطة تذكارية بمناسبة تخرج محمد جاسم كمال احتفل الزميل جاسم محمد أحمد كمال بمناسبة تخرج محمد، حيث أقامت عائلة كمال حفل استقبال وعشاء بهذه المناسبة السعيدة في صالة مراد بهبهاني في الشعب وتلقوا المباركة والتهاني مع أطيب الأمنيات للخريج محمد جاسم كمال بالنجاح الدائم. ألف مبروك