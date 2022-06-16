احتفل الزميل جاسم محمد أحمد كمال بمناسبة تخرج محمد، حيث أقامت عائلة كمال حفل استقبال وعشاء بهذه المناسبة السعيدة في صالة مراد بهبهاني في الشعب وتلقوا المباركة والتهاني مع أطيب الأمنيات للخريج محمد جاسم كمال بالنجاح الدائم.

ألف مبروك