مواصلا سعيه لإثراء تجربة عملائه المصرفية بالمزيد من العروض التمويلية المتميزة على الخدمات الاستهلاكية، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ايكيا الكويت للأثاث ومستلزماته، ضمن حفل توقيع بحضور كل من مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي، ومثل إيكيا الكويت، كل من مديرة التسويق والتواصل إليسا ألبينديا والمدير المالي عادل كيجوج.



هذا، وتتضمن الاتفاقية عروضا تمويلية مبتكرة ومرنة، مع تسهيلات ائتمانية طويلة الأمد، مقدمة لعملاء كلا الطرفين، فبموجب هذه الشراكة، سيتم منح عملاء KIB تمويلات ائتمانية ميسرة لمدة تصل لغاية 18 شهرا، كما سيقوم البنك بتقديم خدمة «المساومة» لتمويل مشتريات العملاء، والذي يبدأ من 300 دينار لغاية 25 ألف دينار دون أرباح، ويمتد حتى 18 شهرا بحد أقصى.



وفي كلمة منه في هذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: يلتزم KIB باستمرار على اختيار أفضل الشركاء من مزودي الخدمات الاستهلاكية لمكافأة عملائه بأعلى جودة للمنتجات التي يرغبون بها، ويميزهم عن غيرهم بما يلاقي تطلعاتهم ويتماشى مع أسلوب حياتهم.



من جانبها، قالت ممثلة ايكيا، ألبينديا: نحن متحمسون جدا لبدء هذا التعاون مع KIB. لدى ايكيا رؤية خلق حياة أفضل للجميع، ومن خلال الخدمة الجديدة التي سنقدمها بهذا التعاون، سنسهم في تحقيق أحلام العديد من سكان الكويت في الحصول على منزل جميل ومريح وآمن.