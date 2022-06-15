عبدالله قنيص



تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير التابعة لقطاع الأمن الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة أفارقة وأوروبي) يقوم بالنصب والاحتيال باستبدال العملات النقدية الأجنبية والكويتية المزيفة بنصف قيمتها من العملة الكويتية الصحيحة.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن نشاط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص (ثلاثة أفارقة وأوروبي) يقومون بالنصب والاحتيال، وذلك ببيع العملات النقدية الأميركية من فئة 100 دولار المزيفة والعملات الكويتية المزيفة بنصف قيمتها من العملات النقدية الكويتية الصحيحة.

هذا، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بضبط المخالفين والخارجين عن القانون.