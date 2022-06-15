غادر تسونامي رأس المال الخاص روسيا وأوكرانيا، وفقدت المملكة المتحدة تاج مركز الثروة، فيما تتلاشى جاذبية الولايات المتحدة التي شكلت مغناطيسا للأثرياء في العالم، ومن المتوقع أن تتفوق عليها الإمارات العربية المتحدة من خلال جذب أكبر صافي تدفقات من أصحاب الملايين على مستوى العالم في 2022، وفقا لتقرير Henley Global Citizens.



وتظهر بيانات شركة استشارات الإقامة والمواطنة عبر الاستثمار، أحدث تدفقات صافية متوقعة للعام 2022 إلى الداخل والخارج من قبل أصحاب الملايين، والتي توقعتها شركة New World Wealth.

وتركز أرقام هجرة الأثرياء فقط على الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم مليون دولار، والذين انتقلوا بالفعل، أي أولئك الذين يقيمون في موطنهم الجديد لأكثر من نصف عام.

وكما هو متوقع، عانت روسيا من أكبر هجرة لأصحاب الملايين على مدى الأشهر الستة الماضية، مع توقعات بتدفقات صافية للخارج تصل إلى 15000 من الأثرياء بحلول نهاية العام 2022، بنسبة عالية تبلغ 15% من سكانها من الأثرياء، وبارتفاع بأكثر من 9500 ثري مقارنة بالعام 2019 قبل انتشار الوباء.