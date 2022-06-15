حققت تونس فوزا لافتا على اليابان 3-0 امس في أوساكا فأحرزت لقب دورة كأس كيرين الرباعية، ضمن استعداداتها لخوض مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فيما أمل مدربها في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها ضمن الحدث العالمي.



وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا.



وقد افتتح محمد علي بن رمضان التسجيل لـ«نسور قرطاج» بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني من نقطة الجزاء.

عزز فرجاني ساسي الفارق (76)، قبل أن يقضي عصام الجبالي (90+3) على آمال المضيف المشارك أيضا في كأس العالم في مجموعة إسبانيا وألمانيا والفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا والذي فاز على الپاراغواي 4-1 وخسر بصعوبة أمام البرازيل 0-1.



وفي خمس مشاركات سابقة، اخفقت تونس بالتأهل الى الدور الثاني في كأس العالم، لكن هذه المرة يرى مدربها جلال القادري ان بمقدورها تحقيق هذا الإنجاز «كان هدفنا التأهل الى كأس العالم، لكن بعد تحقيق ذلك نريد بلوغ الادوار الاقصائية للمرة الأولى».



وتابع المدرب البالغ 50 عاما: «لدينا فرنسا، الدنمارك وأستراليا في مجموعتنا، وستكون صعبة جدا، لكن نريد تحقيق حلمنا والتأهل الى الادوار الاقصائية في مشاركتنا السادسة».



وكانت تونس تغلبت على تشيلي 2-0 الجمعة الماضي، فيما فازت اليابان على غانا 4-1.



بدوره، قال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بطلة آسيا 4 مرات: «كنا مصممين على عدم الخسارة في أرضنا لنمنح مشجعينا الفرحة، لذا من المخيب عدم قدرتنا على تحقيق هذا الأمر.

النتيجة مخيبة، لكني جربت الكثير من اللاعبين ضمن خطط متنوعة، لذا فإن صعوبة الظروف ليست من مسؤولية اللاعبين. سنتعلم الدروس».



وفي مباراة مبكرة بين الخاسرين في نصف النهائي، فازت غانا على تشيلي 3-1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما من دون أهداف.



وأنهت غانا، المشاركة في كأس العالم أيضا، المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد أليدو سيدو ومبارك واكاسو.