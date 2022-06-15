قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة للتفاوض مع متمردي إقليم تيغراي الشمالي.



وقال أبي أمام البرلمان أمس «فيما يتعلق بالسلام تم تشكيل لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وستدرس تشكيل اللجنة كيفية إجراء المحادثات».



وهذه أول مرة يذكر فيها أبي علنا معلومات بخصوص اللجنة.



وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوما لصياغة تفاصيل الأمور التي سيجري التفاوض بشأنها.



واندلع القتال في تيغراي في نوفمبر 2020 وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الاتحادية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس الماضي.



ويتهم زعماء تيغراي أبي بالسعي لتكريس السلطة المركزية في قبضته على حساب الأقاليم، في حين يتهمهم هو بدوره بالرغبة في استعادة السلطة التي فقدوها عندما اختير لتولي رئاسة الوزراء في 2018.



وعرقلت الحرب بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والمتحالفين معها خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد، وتسببت في عزوف بعض المستثمرين الأجانب عن اثيوبيا.