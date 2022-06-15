كشفت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس عن مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، التي تنطلق نهاية الشهر الجاري، بعد عام من مباراتها الاخيرة في هذه البطولة بالذات، فيما ستعود الى الملاعب في دورة إيستبورن الأسبوع المقبل ضمن مسابقة الزوجي مع التونسية أنس جابر.



ونشرت وليامس (40 عاما) عبر حسابها على إنستغرام صورة لحذائها الرياضي على ملعب عشبي مرفقة بتعليق «أس دبليو (سيرينا وليامس) وأس دبليو 19 (الرمز البريدي لويمبلدون).

إنه موعد. 2022، أراكم هناك»، علما ان بطولة ويمبلدون تقام بين 27 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.



كما ستخوض وليامس دورة ايستبورن الانجليزية الاسبوع المقبل في مسابقة زوجي السيدات الى جانب التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا بحسب ما أعلن المنظمون، وذلك استعدادا لبطولة ويمبلدون.



وقالت وليامس في هذا الصدد في بيان نشره الاتحاد الانجليزي للعبة: «سعيدة جدا للعودة (الى ايستبورن) في انجلترا والى الملاعب العشبية وهي الارضية التي طالما شهدت ابرز نجاحاتي في مسيرتي».



وغابت سيرينا عن المنافسات منذ إصابتها في القدم خلال مباراتها في الدور الاول من ويمبلدون العام الفائت، ما أدى الى تراجعها الى المركز 1208 في التصنيف العالمي.



كان من الممكن أن تشارك في ويمبلدون عن طريق استخدام تصنيف مخصص للاعبات اللواتي يبتعدن عن المنافسات بسبب إصابة طويلة الأمد لكنها لم تفعل ذلك، وبالتالي احتاجت إلى إحدى بطاقات الدعوة للمشاركة وهو ما حصل الثلاثاء رسميا من قبل اللجنة المنظمة.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة «سيرينا وليامس بطلتنا 7 مرات تعود الى ويمبلدون ببطاقة دعوة هذا الصيف لتخوض مشاركاتها الحادية والعشرين فيها».



وخلافا لايستبورن، ستشارك وليامس في مباريات الفردي في ويمبلدون، علما أنها خاضت مع البريطاني أندي مواري الزوجي المختلط في 2019.



منذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لاتزال الاميركية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الاسترالية مارغاريت كورت، علما أنها خسرت أربع مباريات نهائية في الغراندسلام منذ حينها (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).