كتبت صحيفة الديلي تلغراف، مقالا بعنوان "لم تتحسن حالتنا المزاجية في الأيام المشمسة".

وتقول الصحيفة إن توقعات الطقس تشير إلى أن بريطانيا ستنعم بأيام مشمسة وموجة حارة قريبا. وتتساءل ترى لم نشعر بالبهجة وبتحسن الحالة المزاجية في الأيام المشمسة.

وتقول الصحيفة إن الشمس تمنحنا شعورا بالرضا والبهجة نفتقده كثيرًا خلال أشهر الشتاء المظلمة والكئيبة. وموجات الحر تجعل الكثير منا يخطط لحفلات الشواء وحفلات الحديقة. وتقول الصحيفة إن أحد الأسباب الرئيسية للشعور بالسعادة في الأيام المشمسة هو الارتباط بين ضوء الشمس ومستويات السيروتونين، وهو الهورمون الذي يجعلنا نشعر بالسعادة.

فالتعرض المنتظم لأشعة الشمس يشجع أيضا على إنتاج الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. وهو ما يشجع على الشعور بالنعاس، مما يسمح لنا بالنوم العميق في الليل، ونشعر بالاسترخاء في النهار.

وتقول الصحيفة إن الميلاتونين يساعد أيضًا على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم مما يشعرنا بالراحة والاسترخاء

وتوضح التلغراف أن الشمس تزيد من الرغبة الجنسية، لذا فإن الموجة الحارة تعد خبرا سارا لأولئك الذين وجدوا أن رغبتهم الجنسية قد تضاءلت إلى حد ما في فترة الإغلاق العام في الشتاء.