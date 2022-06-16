ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة، دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة نيس في جمهورية فرنسا، وذلك اعتبارا من 15 يونيو 2022 بواقع رحلتين بالأسبوع يومي الاحد والاربعاء.



وقالت الشركة في بيان صحافي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية تشغيل أولى رحلاتها إلى مدينة نيس، حيث تعد وجهة نيس ضمن الوجهات المهمة والمفضلة في خيارات مسافرينا الكرام، وذلك لما تتميز به من أماكن سياحية جاذبة خاصة أنها تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتعتبر مركزا سياحيا رئيسيا في البلاد، كما تشتهر بشواطئها الجميلة والخلابة».



وأضافت: «أن الخطوط الجوية الكويتية تلبي احتياجات ورغبات عملائها الأعزاء عبر إطلاق وجهات جديدة، حيث أطلقت مؤخرا عددا من الوجهات يأتي في مقدمتها الدار البيضاء ومانشستر واسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وسراييفو ومدريد وملقا وأخيرا فيينا، يليها افتتاح وتشغيل خطوط مثل كوالالمبور الماليزية وكاتماندو النيبالية في الشهور القادمة».



واختتمت الشركة بأنه تم اختيار طائرة إيرباص A330neo الأحدث في صناعة الطيران والتي انضمت مؤخرا لأسطول الخطوط الجوية الكويتية، وذلك لنقل ركابنا الأعزاء إلى مدينة نيس، وذلك لما تحتويه الطائرة من مميزات تكنولوجية وتقنيات فائقة والتي تتواكب مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي.



هذا، وحضر حفل افتتاح وجهة نيس المسؤولون في الشركة، ومن السفارة الفرنسية لدى الكويت فاني فونكورن - القائمة بالأعمال، وربيع صوفنجي رئيس البعثة التجارية.