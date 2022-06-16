أعلن بنك برقان عن تعيين حميد أبل في منصب رئيس مديري مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك بعد صدور موافقة بنك الكويت المركزي في يونيو 2022.

وسيكون السيد أبل مسؤولا عن صياغة الاستراتيجيات الشاملة للخدمات المصرفية للأفراد وتنفيذها، بالإضافة إلى قيادة مجموعة الخدمات المصرفية وتوجيهها نحو تحقيق نمو أكبر وزيادة الأرباح، وتقليل المخاطر المحتملة.



وقد صرح نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي- الكويت، رائد الهقهق بهذه المناسبة قائلا: يسعدنا أن نهنئ السيد حميد أبل على التحاقه بمنصبه القيادي الجديد في البنك.

ونحن واثقون من أنه يتميز بالخبرة والقدرة على إتمام مهامه في إطار منصبه الذي يشمل مسؤوليات واسعة.

وبعد أن شغل منذ فبراير 2022 منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة، نحن على ثقة من أنه سينجح في دوره الجديد وسيقدم أفضل أداء وفق أعلى معايير الجودة.



وأضاف: منصب رئيس مديري مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد هو دور جوهري في البنك نظرا لأنه يركز على وضع الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية للأفراد والأنشطة المتعلقة بها، والتي تتطلب معرفة عميقة باحتياجات السوق ومنهجية عمل مرنة في نفس الوقت. ويأتي تعيين السيد أبل ليؤكد على أهمية هذا القطاع في استراتيجيتنا طويلة الأجل.



ويتمتع أبل بخبرة في القطاع المصرفي تتجاوز 28 عاما، لعب خلالها أدوارا قيادية مرموقة. فقد شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري الكويتي من 1998 إلى 2008، والمدير العام لبنك قطر الوطني في 2008، ورئيس الخزينة في شركة رابطة الكويت والخليج القابضة من 2009 إلى 2013، إضافة إلى عمله في ديوان المحاسبة في الكويت، وعضويته في مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية من 2016 إلى 2022.



وقد التحق حميد أبل ببنك برقان عام 2013، وكان قد شغل سابقا منصبي نائب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك من 2016 إلى 2022، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت، إضافة إلى دبلوم عالي في الدراسات المصرفية الدولية من جامعة سيتي بلندن.