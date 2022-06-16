أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أنه يدرس إقامة بطولة مصغرة مكونة من أربعة أندية في بداية كل موسم، وذلك مباشرة قبل انطلاق مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية الرياضية أن «ويفا» يدرس فكرة مسابقة يشارك فيها الفائزون بالمسابقة القارية الأم في الموسم السابق إلى جانب ثلاثة أندية رائدة أخرى.



وأفادت الصحيفة الفرنسية أن الفكرة أدرجت في ملف الطلبات لحقوق البث لدوري الأبطال الجديد الموسع من 2024 حتى 2027.



وردا على اتصال مع وكالة فرانس برس، قال «ويفا» «إنها فكرة مذكورة في ملف الطلبات، لكن لم يتم تقرير أي شيء».