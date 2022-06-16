عبدالعزيز جاسم



قال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم التشيكي فيتيزلاف لافيكا عقب الخسارة بثلاثية من الأردن والخروج من تصفيات كأس آسيا انه يشعر بخيبة أمل لأنه كان يبحث عن الفوز من أجل التأهل لكنه واجه منتخبا مصمما على الفوز واستغل مفاتيح اللعب لديه، وكذلك تشتت لاعبي الأزرق في بعض الأحيان.



وأضاف: في الشوط الأول كانت السيطرة متبادلة بين المنتخبين وحاولنا خلاله الهجوم لكن لم نتمكن من الوصول لمرمى المنافس لأنه عرف كيف يدافع ويضغط على حامل الكرة، وفي الشوط الثاني ونحن نحاول الهجوم تمكن الأردن من تسجيل هدف التقدم ومن ثم استغل فتح الملعب وأتعبنا في الهجمات المرتدة رغم التغييرات التي أجريتها خلال هذا الشوط.



وأكد لافيكا أن الأردن استحق صدارة المجموعة والتأهل لأنه كان الأفضل طوال مباريات التصفيات، مشيرا إلى أنه كمدرب يتحمل مسؤولية الخسارة، لافتا إلى أن لاعبي الأزرق بذلوا كل جهد لكن في مباراة الأردن كانت الفوارق واضحة لصالح المنافس لأنه كان في أفضل أحواله.

وعن عقده مع اتحاد الكرة الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، قال ان تجربتي مع الأزرق في 4 أشهر كانت كبيرة ومختلفة عن أوروبا من جميع النواحي ووضعت خلالها كل ما لدي من أجل التأهل ولكن كرة القدم تكون قاسية في بعض الأحيان.

وبين لافيكا ان كرة القدم الكويتية تحتاج الكثير من العمل للتطوير وتحدثت إلى رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين بهذا الأمر وكذلك للجنة الفنية ويجب أن يعلم الجميع ان التغيير لا يأتي في يوم واحد بل يحتاج الى وقت طويل.



من جهته، أبدى مدرب الأردن عدنان حمد عن سعادته بالتأهل وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة خصوصا ان لاعبيه قدموا مباراة كبيرة رغم الإرهاق ودرجة الحرارة العالية، مبينا أن فريقه كان قادرا على تسجيل ضعف الأهداف الثلاثة لولا عدم التركيز.



وأكد أن طموح الأردن هو العودة للمنافسة والوصول لنكون ضمن افضل 8 منتخبات في آسيا وبعدها ضمن افضل 5 منتخبات على مستوى القارة.