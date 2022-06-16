وجه النائب مهلهل المضف سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية في وزاراتهم والجهات التابعة لهم. ونص السؤال على ما يلي: معالجة اختلال التركيبة السكانية وتمكين الكفاءات الوطنية وتكويت الوظائف العامة في الكويت تعد أولى أولويات الأمة في مطالبتها نحو الإصلاح، وعلى ضوء ما ورد في المرسوم رقم (17) لسنة 2017، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2017/11 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما رؤيتكم فيما ورد أعلاه؟



2 ـ ما السياسة العامة المتبعة لديكم بشأن تطبيق ما ورد في القرارات التي ذكرت في المقدمة؟ وكم بلغت النسبة المئوية لعملية التكويت في وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟ وما معايير اختيار غير الكويتي لشغل الوظيفة؟ و متى كان آخر تعيين لموظف غير كويتي بلغ راتبه أكثر من 1000 دينار؟ مع ذكر أسباب التعيين ومدته وطريقة شغل الوظيفة.