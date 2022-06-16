قام وفد من اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بزيارة مقر وزارة الخارجية، في خطوة مهمة لتوثيق العلاقة بين الاتحاد والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الخيري، والتقى الوفد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان، حيث تطرق الجانبان إلى ضرورة وأهمية دعم مسيرة العمل الخيري الكويتي والحفاظ على صورته الناصعة في مختلف الدول والقارات، وثمن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.ناصر العجمي دور وزارة الخارجية في تسهيل عمل الجمعيات الخيرية وتيسير وصول العطاء الكويتي لمختلف المناطق المحتاجة والمنكوبة.



من جانبه، أثنى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان على دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية في تعزيز مكانة الكويت لدى المجتمع الدولي برعاية صاحب السمو الأمير.



وتناول الجانبان ضرورة تذليل العقبات خاصة فيما يتعلق بتحويل أموال التبرعات لعدد من المناطق المحتاجة، والتي تواجه الجمعيات الخيرية الكويتية صعوبات في تحويلها، وفي مقدمة تلك المناطق دولة فلسطين التي يعاني شعبها ظروفا معيشية قاسية.



وقد ضم وفد اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية كلا من رئيس الاتحاد د.ناصر العجمي وأمين سر الاتحاد عبدالعزيز الصبيحي وأمين الصندوق حمد زيد سعود البسيس.



كما حضر من جانب وزارة الخارجية المستشار طارق جاسم الياسين والسكرتير الأول بالوزارة سعد مشعل المطيري.