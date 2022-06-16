آلاء خليفة



علمت «الأنباء» من مصادرها ان الادارة الجامعية بجامعة الكويت وافقت على طلب د.قتيبة رزوقي الخاص بالتفرغ العلمي، موضحة ان اليوم الخميس هو آخر يوم عمل له بالبرنامج الانشائي.



وقد باشر د.رزوقي تفرغه العلمي تاركا منصبه الذي شغله لما يزيد على 8 سنوات كمدير للبرنامج الإنشائي، وهو المشرف على مشروع الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية.



الجدير بالذكر ان د.قتيبة رزوقي خلال سنوات عمله بالمشروع هو والفريق التابع له قام بعمل كبير ومشهود له بالإنجاز. وقد أبلغت المصادر أنه من المحتمل تعيين د.عبدالله المحيسن ـ عضو هيئة التدريس بكلية العمارة بجامعة الكويت ـ كمديرا للبرنامج الانشائي خلفا للدكتور قتيبة رزوقي. من ناحية أخرى، أبلغت المصادر انه بعد تعيين د.أحمد الرشدان كمساعد لمدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت بالإنابة خلفا للدكتورة انوار الابراهيم اعتذر الرشدان عن المنصب وغادر البرنامج الانشائي.