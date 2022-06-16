عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب إندونيسيا الكوري الجنوبي شين تاي يونغ بعد الفوز الكبير على نيبال 7-0 والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 أن ما حققه منتخب إندونيسيا يثبت مدى تطوره وقوته، فالمنتخب الإندونيسي سبق أن شارك في البطولة عام 2007 لكنه كان المستضيف وقتها، لذلك علينا الاستعداد بصورة جيدة للتأكيد على مدى قوتنا وأحقيتنا بالتأهل.



وأشار يونغ إلى أنه كان يخطط لكل مباراة على حدة إلا أن تركيزه الكبير كان منصبا على مباراة الافتتاح أمام الكويت وهي الأهم وبالفعل نجحت في تحقيق ما أريد بعد تقديم الأداء الجيد والفوز.