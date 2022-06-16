أسامة دياب



نظمت سفارة الهند لدى الكويت أول من أمس فعالية لتكريم أبطال التبرع بالدم الهنود وجمعيات الجالية الهندية التي كانت تقوم بتنظيم البرامج للتبرع.



وخلال الحفل سلط سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج الضوء على المساهمة المهمة التي يقدمها المتبرعون بالدم لنظم الصحة الوطنية، معربا عن سعادته بكون الجالية الهندية أكبر المتبرعين بالدم في الكويت، مضيفا كامل التقدير لدور أبطالنا المتبرعين بالدم حيث انهم مثل أطبائنا وممرضينا وغيرهم من المهنيين يساعدون بصمت في إنقاذ العديد من الأرواح، دون السعي وراء أي شهرة أو مجد فهم الأبطال المجهولون.



وذكر جورج أن التبرع بالدم هدية للحياة يمكن للفرد السليم أن يقدمها للآخرين في مجتمعهم، ويمكن لدمائنا أن تمنح شخصا غريبا أو محبوبا يوما آخر في الحياة، وهو على الأرجح أحد أفضل المشاعر التي يمكن للمرء أن يشعر بها على الإطلاق.



وشكر جمعيات الجالية الهندية في الكويت لتنظيمها العديد من أحداث التبرع بالدم لنشر الوعي بين الشباب وإعطائهم الفرصة للمشاركة في الحملات، والشكر موصول إلى منتدى الأطباء الهنود «IDF» لكونه أحد أكثر شركاء السفارة موثوقية في جهودها لترويج الوعي داخل المجتمع حول الموضوعات ذات الأهمية الحاسمة.



هذا وتم تنظيم ندوة بعنوان «العلم وراء التبرع بالدم» من قبل منتدى الأطباء الهنود من أجل تسليط الضوء على فوائد التبرع بالدم لكل من المتبرع والمتلقي، وتحدثت خلالها نائب الرئيس لمنتدى الأطباء الهنود د.ساجنا محمد، وحضرها الاطباء لوفي أغاروال وموهان رام، وصني فارجيس، وشاميما شرف الدين، وساتيانارايان راجانيشان.