أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الأربعاء عن توزيع كسوة عيد الأضحى لـ 2200 أسرة محتاجة داخل الكويت ومسجلة بكشوفات الجمعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وحرصا منها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها.



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس، في تصريح صحافي على هامش توزيع الكسوة، إن هذا المشروع يستهدف الأسر المحتاجة المسجلين بكشوفات الجمعية لإدخال الفرحة على قلوبهم، معربة عن بالغ شكرها للشركة التي قدمت هذا التبرع.



وأكدت أهمية دعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في خدمة المجتمع ومساعدة الأسر المحتاجة دعما لمبدأ العطاء والتعاون البناء المشترك وتفعيل قيمة الشراكة المجتمعية كاستراتيجية وطنية.



وأضافت أن مشروع توزيع الملابس على الأسر المحتاجة يتواصل يوما بعد آخر لدعم المحتاجين داخل الكويت من خلال تبرع بعض الشركات الخاصة بالبلاد، مشيرة إلى انه تعبير صادق عن استمرارية نمو أواصر العلاقة بين الجمعية والقطاع الخاص.