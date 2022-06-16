دمشق - هدى العبود



ردت الفنانة نسرين طافش على الرسالة التي وجهها لها الفنان والمخرج أيمن زيدان، وذلك بعد تعرضها لكم هائل من الانتقادات اللاذعة التي طالتها عقب مشاركتها الأخيرة ضمن مسلسل جوقة عزيزة، حيث كتبت ما يلي: «عندما يتكلم الأساتذة الكبار فتلك شهادة كبيرة أعتز بها مدى الحياة خاصة عندما تأتي من فنان قدير وعملاق بحجم الأستاذ الغالي والعظيم أيمن زيدان بثقافتك وعمقك ورقيك».

وأضافت طافش في ردها المطول بأن الإشادة والدعم اللذين تلقتهما من زيدان قد أسعد قلبها كثيرا، متمنية له الصحة والسعادة، وموجهة رسالة شكر ختمت من خلالها ردها ذلك تجلى ذلك بقولها: «قديه شهادتك فرحت قلبي، الله يحفظك ويطول بعمرك يا أستاذنا الكبير، شكرا عراب نهضة».



وكان الممثل والمخرج زيدان قد وجه رسالة مطولة للممثلة نسرين طافش كشف خلالها عن دعمه الكبير لها وذلك في مواجهة الانتقادات السلبية التي تعرضت لها مؤخرا بعد مشاركتها في جوقة عزيزة، حيث كتب «لست بصدد كتابة مداخلة نقدية لكنني رأيت من واجبي أن أهمس لك على الملأ بكلمة واحدة لا تكترثي ان ما قدمتيه في مسلسل جوقة عزيزة كان محاولة تستحق الاهتمام».