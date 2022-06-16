تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، حفظه الله، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا لسموه هذه البادرة الطيبة، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب القطري الشقيق كل رفعة وازدهار.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس الأول اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة هذه المبادرة الأخوية الطيبة، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الأردني الشقيق كل رفعة وازدهار.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس الأول اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس الأول اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.