ذكرت تقارير إعلامية أن مدينة ستافانجر ، عاصمة صناعة النفط والغاز الطبيعي في النرويج، تعاني من نقص شديد في إمدادات وقود الطائرات.

وذكرت صحيفة في.جي الشعبية النرويجية أن نقص وقود الطائرات يعود إلى فشل الإمدادات الحالية في الوفاء بمعايير الجودة المقررة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوقود متاح حاليا لطائرات خدمات الطوارئ، في حين توجهت صهاريج الوقود من مدينة بيرجن لحل المشكلة.

في الوقت نفسه، لم تؤثر رحلات الطيران قصيرة المدى بأزمة الوقود نظرا لآن هذه الطائرات تكون مزودة عادة بكمية وقود كافية للقيام برحلتي الذهاب والعودة.

وبحسب موقع مطار مدينة ستافانجر على الإنترنت لم يتم تسجيل أي تأخيرات كبيرة في رحلات الطيران.