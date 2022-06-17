كشفت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمس هدف عملية الإنزال الجوي التي نفذتها فجرا في مدينة جرابلس شمال سورية، وقالت انها كانت لاعتقال قيادي بارز قالت انه متمرس في صناعة القنابل في تنظيم داعش.

وأوضحت مسؤولة في التحالف لوكالة فرانس برس أن اسم القيادي المعتقل هو هاني أحمد الكردي، ويعرف بأنه «والي الرقة»، التي كانت تعد عاصمة التنظيم.

وكانت وسائل إعلام والمرصد السوري لحقوق الإنسان قالت إن مروحيات تابعة للتحالف حطت لبضع دقائق في قرية الحميرة في منطقة واقعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأعلن التحالف في بيان أن قواته أسرت خلال «عملية ناجحة» شخصا لم تفصح عن اسمه وهو «صانع قنابل متمرس وميسر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع داعش في سورية»، مشيرا إلى أنه «تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية أو الأضرار بالمدنيين».

وأفادت الوكالة بأن القوات التركية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة التي وقع فيها الإنزال في بلدة الحميرة، على بعد أربعة كيلومترات فقط من الحدود مع تركيا. وأن مروحيات عدة حلقت في أجواء القرية بعد منتصف ليل أمس الأول قبل أن تعود أدراجها.