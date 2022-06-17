أعرب نائب رئيس البعثة في السفارة العمانية لدى البلاد الوزير المفوض هلال بن علي الشنفري عن سعادته بتدشين أولى رحلات طيران «الجزيرة» إلى مدينة صلالة في سلطنة عمان اعتبارا من يوم أمس 16 الجاري، مضيفا أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية في دعم حركة التبادل السياحي بين البلدين الشقيقين، كما تسهم بلاشك في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ناهيك عن تسهيل حركة المواطنين والتي تحظى بأولوية لدى الأوساط الشعبية في ظل العلاقات الأسرية القديمة بين الشعبين الشقيقين.



وثمن الشنفري هذه الخطوة من قبل طيران الجزيرة والتي تعتبر ترجمة عملية لتوجهات قيادتي البلدين الحكيمتين في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة التجارية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية وغيرها، في ظل وجود رغبة قوية من المواطنين العمانيين وإخوانهم الكويتيين في تبادل الزيارات العائلية والاستفادة من المقومات السياحية الموجودة لدى البلدين الشقيقين وكذلك التسهيلات الاستثمارية التي تمنحها حكومتي البلدين الشقيقين للمستثمرين من الجانبين.



وقال: إننا نرحب بإخواننا الكويتيين وكل من يرغب في زيارة سلطنة عمان، وندعوهم جميعا لزيارة سلطنة عمان على مدار العام ومدينة صلالة بشكل خاص في فصل الخريف الذي يمتد من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يمكنهم الاستمتاع بمقوماتها الطبيعية التي تجعلها وجهة مفضلة للكثيرين، نظرا لاعتدال مناخها واشتمالها على الأماكن السياحية والمواقع الأثرية القديمة، إضافة إلى المساحات الخضراء الشاسعة الممتدة على سفوح الجبال التي تنحدر منها شلالات المياه العذبة التي تسر الناظرين.