أعلن مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي في الحرس الوطني العقيد د.جدعان فاضل جدعان أن مجلس الدفاع الأعلى اعتمد ترقية عدد من ضباط الحرس الوطني من رتبة ملازم أول إلى عقيد.



وقال العقيد جدعان إنه بتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي قرارا بترقية عدد من ضباط الصف والأفراد في مختلف قطاعات الحرس الوطني. وأكد وكيل الحرس أن الترقيات تأتي انطلاقا من حرص قيادة الحرس الوطني على منح منتسبي الحرس الوطني حقوقهم في الترقية من خلال المدة الزمنية للبقاء في الرتبة، واستيفائهم جميع الشروط القانونية، وذلك بهدف تطوير الأداء في مختلف القطاعات، بما يضمن الارتقاء بمنظومة العمل العسكرية والإدارية والفنية.