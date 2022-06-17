تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مساء أمس الأول، اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسي على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا له هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب المصري الشقيق كل رفعة وازدهار.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر أمس، اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، اطمأن خلاله على صحة سموه متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية. وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره للرئيس د.برهم صالح على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا له هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب العراقي الشقيق كل رفعة وازدهار.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اطمأن خلاله على صحة سموه، حفظه الله، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره له على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا سموه هذه البادرة الطيبة، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الموريتاني الشقيق كل رفعة وازدهار.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر أمس، اتصالا هاتفيا آخر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره له على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اليمني الشقيق كل رفعة وازدهار.