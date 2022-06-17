الدوحة - فريد عبدالباقي



حصدت كأس العالم «فيفا» قطر 2022 ذ.م.م، - الشراكة المبتكرة التي أطلقتها قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في عام 2019، على شهادة الأيزو 20121، المعيار العالمي في استيفاء المتطلبات الخاصة بأنظمة الإدارة خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، لتصبح أول بطولة تحصل على هذا التقدير العالمي المرموق في إدارة الفعاليات المستدامة.



جاء حصول البطولة على الشهادة بعد رحلة طويلة من عمليات التدقيق المكثفة التي انطلقت تزامنا مع استضافة قطر لمنافسات بطولة كأس العرب 2021 قبل نحو عام من النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لكأس العالم «فيفا» قطر 2022 ذ.م.م، ناصر الخاطر عن اعتزازه بحصول البطولة على هذه الشهادة العالمية المرموقة، والتي تؤكد مدى الالتزام الراسخ بأفضل الممارسات العالمية، بل وتجاوز مستوياتها في العديد من جوانب مراعاة الاستدامة البيئية خلال الإعداد للحدث العالمي المرتقب، مضيفا: لقد كانت الاستدامة عنصرا جوهريا وأحد محددات الإرث المستدام للبطولة منذ اليوم الأول للاستعداد لها، وحرصت فرق عمل شراكة كأس العالم «فيفا» قطر 2022 ذ.م.م، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، و«فيفا» على تطبيق أعلى معايير الاستدامة، متطلعين في الوقت ذاته إلى أن تترك هذه الخطوات نموذجا يحتذى في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بالمستقبل.