حنان عبدالمعبود



نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع وزارة الشؤون ورشة عمل بعنوان «منهجية التدقيق الداخلي لممثلي جمعيات النفع العام واتحاد الجمعيات التعاونية».



وأكدت مدير ادارة التدقيق والتفتيش بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فجر الرومي الحرص على إقامة الورش التي تهدف الى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بما يرتقي بأداء العمل التعاوني، وتوفير أسس سليمة لتقييم الرقابة الداخلية وصقل مهارات المشاركين في مجال التدقيق والمراجعة الداخلية في المجال التعاوني، كما تهدف أيضا للتعرف على فوائد تبني منهجية التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى محاولة التشجيع على وضع مدونات السلوك الوظيفي لمنتسبي الجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024.



وأضافت الرومي في كلمة لها كلمة خلال الورشة التي أقيمت بالهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون وعدد من منظمات المجتمع المدني، أن العمل التعاوني هو عمل تطوعي وعملية غير ربحية يهدف الى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية عبر توفير السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والحفاظ على أموال المساهمين.



وأشارت إلى أن الحكومة بالإجراءات الصحيحة ستؤدي الى تطوير مستوى الخدمات واستدامتها، وبالتالي تقليل فرص المتاجرة بالنفوذ والمناصب واكتشاف التلاعب والغش المالي والفساد والإداري ويحسن من الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية ويحقق العدالة وشفافية المعلومات الصادرة عنه، مشيدة بجهود اتحاد الجمعيات التعاونية في الفترة الحالية الذي أولى الاهتمام بالتدريب التعاوني باعتباره ركيزة من أهم ركائز تنمية الثروة البشرية المتمثلة في الأيدي العاملة خاصة الوطنية.