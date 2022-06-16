عبدالكريم العبدالله



شكّلت وزارة الصحة فرق عمل في المستشفيات العامة لمتابعة الحالات المؤكدة اصابتها بڤيروس «كورونا» برئاسة رئيس الهيئة الطبية في كل مستشفى.



وتختص الفرق بتحديد السعة السريرية المخصصة لأجنحة «كوفيد-19» حسب الوضع الصحي الوبائي، وتوزيع الكوادر الطبية والمساعدة حسب الاحتياج وبناء على الوضع الوبائي، فضلا عن تحويل الحالات المؤكدة اصابتها بهذا الڤيروس الى أماكن العلاج المخصصة لها، ومتابعة الحالات المؤكدة اصابتها بڤيروس «كورونا» ونتائج الفحوصات التي تجرى لها.



كما يختص كل فريق منها بالتنسيق مع كل الفرق المتخصصة بالتعامل مع حالات الكوفيد، والتقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية وخطط الوزارة والبروتوكولات الفنية المقررة بشأن التداعيات المترتبة على مرض «كوفيد» والتنسيق مع الصحة العامة في حالات التقصي الوبائي.



ويقوم كل فريق بالتنسيق والتواصل مع الإدارة الفنية ومتابعة التوجيهات والقرارات الصادرة بشأن التصدي لڤيروس كورونا وتزويدها بالتقارير الدورية بنتائج أعمالها وتوصياتها.