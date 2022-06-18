أطلقت الشرطة الهندية ذخيرة حية الجمعة لتفريق حشد من متظاهرين كانوا قد أضرموا النار في قطارات للاحتجاج على نظام تجنيد شبان.

وسقط جريح على الأقل، بحسب مصور وكالة فرانس برس في سيكونديراباد (جنوب).



وكانت السكة الحديد امتلأت بمئات الناس الذين اعترضوا حركة القطارات وأحرقوا 4 منها على الأقل.



واندلعت احتجاجات في عدة مدن في جميع أنحاء الهند منذ أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الخميس على متظاهرين في ولاية بيهار الشرقية أشعلوا النار في قطارات وحاولوا اقتحام مبان حكومية احتجاجا على خطة تجنيد.



وأعلنت الحكومة الهندية مؤخرا خطة تجنيد مؤقتة تهدف إلى ضم شبان إلى الجيش لمدة 4 أعوام بدون منحهم الامتيازات التي تعطى للعاملين الفعليين في الجيش.



وقدمت حكومة ناريندرا مودي هذه الخطة بغية تطوير عمل القوات المسلحة الهندية من خلال تجنيد الشباب، ومكافحة البطالة.