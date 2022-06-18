عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الجراحة بمستشفى الجهراء د.محمد الجسمي، عن إجراء 15 عملية كبرى بالمنظار الجراحي قام بها فريق الجراحة بمشاركة الطبيب الزائر من جمهورية مصر العربية د.أحمد شكري، المختص بالمناظير وجراحات الأورام والسمنة.

وذكر د.الجسمي أن هذه العمليات بعضها تم إجراؤها في السابق خارج الكويت، ما يتبعها من معاناة للمرضى وذويهم من السفر والغربة وتكاليفها الباهظة، مبينا أن إجراءها بوجود أطباء زوار ذوي خبرة عالمية ووجود ذوي المرضى يعطي للمرضى راحة نفسية طيبة، وكذلك لها آثار إيجابية من خلال التعاون المتبادل واكتساب الخبرات وتقليل معاناة السفر والتكلفة المالية على الدولة.

وافاد د.الجسمي أن د.احمد شكري قام بمعاينة العديد من الحالات الجراحية ، وتم خلال زيارته تبادل الاستشارات والاراء وتحديد طرق العلاج المناسبة