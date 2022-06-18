ارتقت أغنية "رانيننغ آب ذات هيل" لكيت بوش إلى صدارة سباق الأغنيات البريطاني بعد 37 عاماً على طرحها، بفضل ما حققه من نجاح مسلسل "سترينجر ثينغز" عبر نتفليكس والذي ترافق المغنية الإنكليزية موسمه الجديد.

وحطمت بوش بذلك أرقاماً قياسية عدة، أبرزها كونها سجلت أطول فاصل بين صدور الأغنية واحتلالها المركز الأول. وكان الرقم القياسي السابق لأغنية "لاست كريسماس" المنفردة لفرقة "وام" التي تصدرت الترتيب بعد 36 عاماً على إطلاقها

كذلك أصبحت بوش البالغة الثالثة والستين أكبر مغنية سناً تتصدر الترتيب.

وتبوأت "رانيننغ آب ذات هيل" أيضاً المرتبة الأولى في أستراليا ونيوزيلندا والسويد وسويسرا وتشهد صعوداً قوياً في الولايات المتحدة.

واحتلت الأغنية المركز الثالث عند طرحها عام 1985، لكنّ شعبيتها شهدت تجدداً كبيراً بفعل النجاج الواسع للمسلسل الخيالي الشهير "سترينجر ثينغز" الذي وفرت نتفليكس اعتباراً من نهاية أيار/مايو الفائت الجزء الأول من حلقات الموسم الرابع ما قبل الأخير منه، إذ ترتدي أغنية كيت بوش أهمية بارزة في حبكته،

وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية عام 1986، بعد ستة أشهر من معركة ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.

وأعربت الفنانة عن تأثرها "بحجم الحب والدعم الذي تحظى به الأغنية". وأضافت "شكراً جزيلاً لكم لجعلكم الأغنية تحصل على المركز الأول على نحو غير متوقع".

وسبق لكيت بوش أن نالت المرتبة الأولى عام 1978 عن أعنيتها "ويذرينغ هيتس".