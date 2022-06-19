خفضت رأسمالها من 49 إلى 15 مليون دينار لإطفاء الخسائر المتراكمة



علي إبراهيم



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في 9 نوفمبر 2021 تحت عنوان «7 مقترحات لرفع الإيرادات وتحسين الخدمات» في شركة النقل العام، أظهر محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 49 مليون دينار إلى 15 مليونا، بتخفيض قدره 34 مليون دينار لمعالجة الخسائر المتراكمة بناء على البيانات المالية المنتهية في 31/12/2020 البالغة 36.5 مليون دينار، ليتبقى 2.5 مليون دينار.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس و5 من النظام الأساسي المتعلقة برأسمال الشركة لتصبح حدد رأسمال الشركة بمبلغ 15 مليون دينار موزعا على 150 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وجميع الأسهم نقدية.



ووافقت العمومية على تعديل وإضافة للمواد 4 و18 و21 من النظام الأساسي للشركة، حيث أضافت في المادة رقم 4 المعنية بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة نشاطي ترخيص مزاولة عمل تكهين المركبات (سكراب)، ونشاط الدعاية والإعلان.

ورفعت الجمعية العمومية قدرة الشركة على الاقتراض من 50 إلى 75% من رأس المال، وذلك بتعديل نص المادة 18 ليصبح «لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات إلا بعد موافقة الجمعية العامة، ويجوز له عقد القروض وبما لا يتجاوز ما نسبته 75% من رأسمال الشركة وإذا زادت نسبة الاقتراض عن هذا يتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار بصفتها المالك لأخذ موافقتها على اعتماد مبلغ القرض».