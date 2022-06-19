علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن الكويت استوردت مجوهرات وأحجارا كريمة ومعادن ثمينة بنحو 691 مليون دينار خلال 2021، وذلك بعدما تضاعفت على أساس سنوي بنسبة 135% بما قيمته 397 مليون دينار مقارنة مع 294 مليون دينار في 2020.

وتفصيليا، أظهرت البيانات أن حجم واردات الكويت من اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحلي المقلدة والنقود بلغت أعلى مستوياتها خلال أول 3 أشهر من 2021 بواقع 218 مليون دينار، وفي الربع الثاني من العام ذاته بلغت 155.7 مليون دينار، ووصلت في الربع الثالث إلى 159 مليون دينار، وفي آخر 3 أشهر من العام 2021 بلغت الواردات من تلك المنتجات نحو 158 مليون دينار.