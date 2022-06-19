علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر مايو الماضي ليصل الى مستوى 13.39 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 5%، وبزيادة قدرها 631 مليون دينار خلال الشهر، وذلك مقارنة بـ 12.76 مليار دينار في شهر ابريل الماضي علما بأن الاحتياطي النقدي وصل الى اعلى مستوى تاريخي له في اكتوبر من العام الماضي عندما وصل الى 13.883 مليار دينار.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 13.59 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.39 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 174.05 مليون دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مايو الماضي نحو 2.07 مليار دينار بتراجع قدره 190 مليون دينار وبنسبة 8.4% عن شهر ابريل الماضي البالغ 2.26 مليار دينار، مقسمة الى 2.04 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.04 مليون دينار.



فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينار خلال شهر مايو لتصل الى 1.19 مليار دينار مقارنة بـ1.27 مليار دينار في ابريل الماضي.



كما تراجعت ايضا قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 73.37 مليون دينار حيث وصلت في نهاية مايو الى 660.64 مليون دينار مقارنة 734.02 مليون دينار في ابريل الماضي. وانخفضت ايضا فئة 5 دنانير بقيمة 28 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 103.15 مليون دينار في مقارنة بـ 131.15 مليون دينار في ابريل الماضي.



وانخفضت ايضا فئة الواحد دينار بقيمة 1.35 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 60.42 مليون دينار مقارنة بـ 61.77 مليون دينار في ابريل الماضي.

كما انخفضت فئة النصف دينار بقيمة 484 ألف دينار حيث بلغت 14.21 مليون دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 14.70 مليون دينار في ابريل الماضي.



وأخيرا انخفضت فئة الربع دينار كويتي بقيمة 525 ألف دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 11.74 مليون دينار مقارنة بـ 12.27 مليون دينار في ابريل الماضي.



اما على مستوى المسكوكات فارتفعت خلال شهر مايو لتصل الى 31.04 مليون دينار مرتفعة عن مستويات شهر ابريل الماضي البالغة فه 30.79 مليون دينار حيث ارتفعت فئة 100 خلال شهر مايو لتصل الى 14.02 مليون دينار مقارنة بـ 13.90 مليون دينار في ابريل الماضي.



وكذلك ارتفعت فئة 50 فلس بنهاية شهر مايو لتصل الى 9.81 مليون دينار مقارنة بـ 9.73 ملايين دينار كما ارتفعت ايضا فئة 20 فلسا خلال شهر مايو لتصل الى 4.06 ملايين دينار مقارنة بـ 4.03 ملايين ينار خلال شهر أبريل.