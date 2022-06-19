القاهرة - سامي عبدالفتاح



على ملعب السلام وفي التاسعة مساء بتوقيت الكويت، تنطلق صافرة حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 20 للدوري المصري، وتمثل هذه المباراة تحديدا، خطوة مهمة في تحديد صورة بطل الدوري المصري، الذي لن ينتهي قبل أغسطس المقبل، بسبب حسابات النقاط بين الفريقين بجدول الترتيب، وفي حسابات الجماهير والنقاد، فإن النقاط الثلاث للفائز اليوم، تساوي في الواقع 6 نقاط، حيث يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب، برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب 3 مباريات أقل، فإن فاز الزمالك سيحلق بفارق كبير عن منافسه، أما إذا فاز الأهلي، فيصبح الفارق نقطة واحدة، وسيكون أمام الأهلي 3 مباريات مؤجلة مع الإسماعيلي والمقاولون والجونة، الفوز بها يضيف إلى رصيده 9 نقاط، ويصنع بها الفارق مع الزمالك وبيراميدز.



ومع رحيل موسيماني عن الأهلي بعد 20 شهرا، حيث يقودهم مؤقتا سامي قمصان، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع لاعبي الفريق، وطالبهم بتقديم عرض قوي أمام الزمالك، من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في استعادة لقب الدوري.



كما فعل رئيس الزمالك مرتضى منصور الأمر ذاته مع لاعبيه والمدير الفني فيريرا، وتبقى المواجهة في الملعب لاصطياد النقاط الثلاث، التي هي بقيمة 6 نقاط في حسابات البحث عن اللقب.



إلى ذلك، كان مساء يوم أمس الأول هو يوم التعادلات في الجولة 22 لمسابقة الدوري، فتعادل الإسماعيلي مع المقاولون 1-1، وبالنتيجة ذاتها تعادل سيراميكا وفاركو، وبنتيجة 3-3 تعادل طلائع الجيش وسموحة.



وفي سياق آخر، كشف الجنوب افريقي روجر دي سا، مساعد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، عن احتمالات عودة البرتغالي إلى تدريب منتخب مصر، دون تأكيدات، وقال في تصريحات تلفزيونية: تواصلت مع كيروش وسألته عن وجود مفاوضات بشأن عودته لتدريب منتخب مصر، قال إنه لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولن يتحدث عن هذا الموضوع قبل يوم غد الإثنين، ليكشف عن قراره.