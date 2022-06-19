استضاف اتحاد شركات الاستثمار وفد السفارة الأميركية في الكويت لعقد لقاء مع ممثلين عن شركات الاستثمار في الاتحاد، وذلك لبحث آفاق التعاون الاستثماري والتجاري، ودعوة الاتحاد لحضور مؤتمر «اختر أميركا للاستثمار 2022» الذي سيقام في العاصمة الأميركية (واشنطن) في الفترة من 26 الى 29 الجاري.



وأوضح الاتحاد في بيان صحافي، أن رئيس الاتحاد صالح السلمي افتتح اللقاء مرحبا بالقائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيمس هولتسنيدر وأعضاء السفارة المرافقين له، مثنيا على عمق العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة والتعاون الدائم على كافة الأصعدة من اقتصادية وثقافية وغيرها.



من جهته، أعرب القائم بالأعمال هولتسنيدر عن شكره العميق للاتحاد على تنظيم هذا اللقاء وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت وجهة مفضلة للاستثمار عالميا والآن تتوافر فرص ثمينة للشركات الكويتية الراغبة بالتوسع والاستثمار في أكبر أسواق العالم، وذلك على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وخلال الحديث تم تسليط الضوء على مجال الابتكار والأسواق المستقبلية مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة كمجالات واعدة للاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية.



من ناحيتهم، أعرب ممثلو شركات الاستثمار عن المخاوف في ظل شبح أزمة اقتصادية عالمية جديدة وتم الاستفسار عن طبيعة الحوافز التي تقدمها مختلف الولايات لجذب الاستثمارات.

هذا، وأشار المجتمعون إلى المخاوف من تقلب أسعار الفائدة والوضع الدقيق والهش الذي يتعرض له قطاع التوريد على الصعيد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.



وفي الختام، شدد القائم بالأعمال على أهمية دور السفارة الأميركية باعتبارها نقطة وصل بين الشركات الكويتية والجهات الأميركية المعنية بتقديم المعلومات والنصائح للمستثمرين الأجانب كبرنامج «اختر أميركا» التابع لوزارة التجارة الأميركية.



هذا، وختم السلمي اللقاء بضرورة عقد اجتماعات بشكل نصف سنوي أو أكثر لبحث الفرص الاستثمارية مع السفارة الأميركية وتعميق حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.