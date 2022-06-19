أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن توقيعها اتفاقية صانع السوق مع شركة الكويتية للاستثمار، موضحة انه تم تفعيل الخدمة وبدء نشاط خدمة صانع السوق.



وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة صانع السوق قطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي يوسف سليمان الحنيف إن هذه الورقة المالية مع «الكويتية للاستثمار» تعد الأولى ضمن قائمة طويلة من الشركات التي تهدف «وفرة للاستثمار» الاتفاق معها لتقديم خدمة صانع السوق، مؤكدا أن الشركة حريصة على أن يتم اختيار الأسهم حسب معطيات رئيسية منها تاريخ الشركة وملاءتها المالية واستقرار أوضاعها وسمعت ادارتها ومدى خبرة القائمين عليها.

وبين أن «وفرة للاستثمار» تنوي تقديم خدمتها لقطاعات مختلفة في بورصة الكويت، لتحقيق الأهداف المرجوة منها على سبيل المثال، خلق تناسق في تحركات أسعار تلك الأسهم والوصول إلى قيمها العادلة وزيادة معدل دوران أسهمها ودعم قيمتها السوقية سعيا لتعزيز ثقة المتداولين على السهم، وكذلك جذب البيوت الاستشارية لتغطية تلك الشركات في تقاريرها وتقييماتها الدورية، والذي بدوره سيسهم بشكل كبير في جذب مستثمرين جدد للسهم.

وتعد شركة وفرة للاستثمار الدولي رائدة في مجال صناعة السوق بطبيعة عملها في سوق رأس المال، وذات كوادر وطنية مؤهلة تمتاز بخبرة واسعه في شؤون أسواق المال ولها خبرات متمرسة في المنتجات الاستثمارية الجديدة.