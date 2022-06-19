السفيرة التركية: سأعود إلى بلادي تاركة قطعة من قلبي في الكويت

التعاون التركي - الكويتي حقبة ذهبية والمستقبل سيكون أكثر تألقاً

أسامة دياب



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين تميز العلاقات الكويتية- التركية في مختلف المجالات من خلال الحرص المشترك بين البلدين على توسيع آفاق التعاون لمستوى أرفع وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.



وأشار الهين في تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل الوداع الذي أقامته السفيرة التركية عائشة كويتاك بمناسبة انتهاء مهام عملها في الكويت، إلى أن تركيا تختار دائما السفراء المتميزين، مشيدا بما قامت به كويتاك أثناء فترة عملها في الكويت من جهود ممتازة لتوطيد العلاقات بين البلدين، متمنيا لها دوام التوفيق في مهامها الجديدة في بلادها.



من جهتها، أكدت السفيرة التركية عائشة هلال كويتاك أن الكويت لها ذكريات طيبة وأصدقاء في الكويت لن تنساهم، مشيرة إلى انه بعد أربع سنوات ونصف على وجودها هنا كسفيرة لبلادها قد حان موعد الوداع.



وأضافت في مجمل كلمتها خلال حفل الاستقبال الذي أقامته بمناسبة انتهاء مهام عملها - أن الكويت كانت محطتها الأولى كسفيرة لبلادها، موضحة أن أكثر ما يسعدها هو التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات التركية- الكويتية، فبفضل وتوجيه الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وصلت العلاقة بين تركيا والكويت إلى مستوى مثالي.



وتابعت: منذ أول يوم لي في منصبي، سعيت جاهدة إلى تحسين علاقاتنا الثنائية الرائعة بالفعل مع الكويت في هذا العصر الجديد الحافل بالتغييرات العميقة. وأنا فخورة بأننا أنجزنا الكثير معا، على الرغم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على نصف فترة مهمتي هنا. ولكن بالرغم من ذلك شهدنا تبادلات مستمرة رفيعة المستوى وعلاقات سياسية قوية. لقد وضعنا الأساس لتطوير تعاون متعدد الأبعاد في المجالات المهمة، مثل الصناعة والدفاع والصحة والتعليم. وسهلنا إجراءات الحصول على التأشيرات، حيث أصبحت السياحة أبرز مجال في علاقاتنا. كما توصلنا إلى تعاون تجاري واقتصادي واستثماري مرضٍ.



كما عززنا التبادلات الشعبية والتعاون الثقافي، لقد قمنا بتوسيع دورات اللغة المتبادلة لمزيد من التفاعل الثقافي. وأعددنا الأرضية القانونية لافتتاح «مركز يونس إمري الثقافي التركي» في الكويت.



وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الثنائية، أشارت إلى ترابط أحلام البلدين والشعبين الصديقين وتبادلهما الدعم والعون، حيث دخل التعاون التركي- الكويتي حقبة ذهبية والمستقبل سيكون أكثر تألقا، مضيفة أنها ستدعو دائما من أجل التنمية والتقدم في الكويت، ومن أجل نمو وتطور الصداقة التركية- الكويتية.



وأشارت إلى تميز العلاقات بين البلدين بروابط الأخوة التي لا تتزعزع على المستويين الحكومي والشعبي، مستذكرة حفاوة وكرم ضيافة الشعب الكويتي، لافتة إلى أنها ستفتقد الكويت والصداقات التي كونتها فيها والديوانيات والقهوة العربية وأشياء كثيرة أخرى، مشددة على أنها ستعود إلى تركيا تاركة قطعة من قلبها في الكويت.



وأشادت بالتعاون الذي لمسته من الحكومة، وكذلك من شعب الكويت، بما في ذلك مجتمع الأعمال الكويتي النابض بالحياة والذي مكنها من ترجمة رؤية القيادة السياسية في البلدين إلى واقع ملموس لتعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والكويت، متوجهة بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ووزارة الخارجية والفروع الحكومية الأخرى، متمنية للكويت مستقبلا أكثر ازدهارا وأن يتمتع البلدان بصداقة دائمة.