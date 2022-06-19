أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن طرح الممارسة رقم M-6 - 2022 /2023 لتوريد قطع غيار لعدة أجهزة علمية مع الصيانة والتصليح ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من موقع المعهد التالي:



http://www.kisr.edul.kw.



وقال المعهد إنه في حال الرغبة بالاشتراك يتم دفع مبلغ 75 دينارا في أمانة الصندوق بمقر المعهد بمنطقة الشويخ، علما بأن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 4 يوليو الساعة 12:00 ظهرا والممارسة محدودة على الشركات المتخصصة والمسجلة لدى المعهد - والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغير قابلة للتجزئة، كما يرجى تزويد المعهد بجميع أوراق الشركة الرسمية (تفويض التوقيع ـ شهادة نسبة العمالة ـ شهادة الضريبة الكويتية ـ عقد تأسس الشركة).