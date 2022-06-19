تنظم وكالة الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة) بالتعاون مع جمعية السدو دورة تدريبية لـ 18 لاجئة من جنوب السودان وسورية واليمن، بهدف دعم ممتهنات حرفة النسيج من اللاجئات في الاسكندرية بتدريبهن على مهارات الحياكة الكويتية التقليدية «السدو»، وسيستمر هذا البرنامج حتى 16 الجاري.



وزارت كل من رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية الشيخة بيبي دعيج الجابر ومسيرة العنزي وصيتة المري من جمعية السدو الحرفية مركز التدريب للإشراف وتدريب اللاجئات، انطلاقا من التعاون لنقل مهارات حرفة السدو وتمكين اللاجئات ممتهنات حرفة النسيج من الحياكة والإشراف على التصاميم التي سيقمن بإنتاجها، ثم الترويج لها تحت مظلة مبادرة MADE51، وسيتم اختيار اللاجئات من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسات «يدوي» و«كارتيس» الإسكندرية وتوفير ما يلزمهن من دعم لوجستي خلال فترة التدريب.



عند الهرب من العنف السائد في بلادهم، يترك اللاجئون سبل أرزاقهم ولكن يحملون معهم ما يملكون من تقاليد ومهارات ومعارف وصنعة حرفية، ومصر تستضيف نحو 280 ألفا من اللاجئين والساعين للحصول على حق اللجوء من 66 دولة وهذا العدد المسجل رسميا، وأكثر من نصفهم قادمون من سورية يليهم من السودان وجنوب السودان وأرتيريا وإثيوبيا واليمن والعراق، ويعيش معظمهم في المناطق الحضرية في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي مع المجتمعات المستضيفة لهم.