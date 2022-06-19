بشرى شعبان



أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش عن إطلاق حملة تدريب الأبناء ذوي الإعاقة تحت شعار «بناء وعطاء». وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى أن النسخة الرابعة من حملة «شركاء لتوظيفهم» تتيح الفرصة لاستقبال 100 متدرب ومتدربة من أبناء ذوي الإعاقة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة، موضحة أن الدورة تتضمن ثلاثة برامج هي: برنامج تكنولوجيا التصنيع الرقمي، برنامج إدارة خدمة العملاء، وبرنامج الإدارة المكتبية الحديثة. وبينت المبيلش أن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الدورة التدريبية تشمل أن تكون الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم مسجلا لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وأشارت إلى أن التسجيل يتم عبر هذا الرابط https://hdi-kw.org/reg وبإمكان ذوي الإعاقة التواصل لمزيد من المعلومات على الأرقام التالية:



99865721، 22672343، 1811123.



أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.pada.gov.kw.