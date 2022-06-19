بشرى شعبان



أعلنت إدارة خدمة المواطن في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عن إطلاق خدمة واتساب للاستفسارات والشكاوى عبر الرقم 22484531.



هذا، وأعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري عن استقبال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمقر نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الموظفين والموظفات الذين يعملون بقطاع الرعاية الاجتماعية، وتم خلال اللقاء التطرق لعدة مواضيع وأهمها ما تم التوصل إليه ما بين النقابة وقياديي الوزارة بخصوص (كادر لمسميات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين) وتم إبلاغهم بأن مجلس الإدارة اجتمع مع وكيل الوزارة رئيس لجنة المطالب العمالية، وقد وعد وكيل الوزارة بمتابعة الموضوع بديوان الخدمة المدنية.



وأكد الدوسري حرص النقابة على حقوق الموظفين ومطالباتهم المشروعة.