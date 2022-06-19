روج الفنان المصري محمد إمام لفيلمه الجديد "عمهم"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي، في السابع من يوليو المقبل، ضمن موسم عيد الأضحى.

ونشر إمام - عبر حسابه الشخصي على (فيس بوك) - "بوستر" الفيلم الذي ضم أبطاله. وقال إمام: يسعدني أقدملكم أبطال فيلم "عمهم"، نجوم مصر محمد سلام ، هدى المفتي ، سيد رجب ، باسم سمرة ، محمد لطفي، آيتن عامر ، رياض الخولي ، الشحات مبروك ،أحمد خالد صالح ، محمد ثروت".

وتابع إمام : وانتظروا مفاجآت تانية كتير، استنونا في العيد إن شاء الله". والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

يذكر أن آخر أفلام محمد إمام كان "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.