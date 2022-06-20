انطلاقاً من مبدأ الغرفة على تكريم أصحاب الإنجازات والمبدعين ومن ضمنهم موظفوها وتقديرا لجهودهم المثمرة في مهامهم المختلفة، كرّم محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس شهاب توفيقي وذلك بعد أن وصل إلى محطته المهنية الأخيرة بعد مسار مهني امتد لـ 30 عاما من الجد والاجتهاد وبكل تفان وإخلاص بعمله في الغرفة، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة المعاملات، وذلك بحضور رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة، وحمد جراح العمر نائب مدير عام الغرفة، حيث تقدم الصقر بالشكر لتوفيقي وامتدح سيرته المتميزة خلال المدة التي قضاها في العمل بالغرفة، وقدم أروع الأمثلة في البذل والعطاء والمبادرة بتقديم أفضل ما لديه من علم وخبرات، التي كان لها الأثر الواضح فيما تشهده الغرفة الآن من ارتقاء وتطور، واختتم التكريم بتقديم هدية تذكارية وشهادة تقدير لشهاب توفيقي.